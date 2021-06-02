TRABZON - Ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
- Yıldırım düşme anı güvenlik kamerasında Trabzon 'da ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildiTRABZON (AA) - Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde, bir ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.Akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sırasında Yaylacık Mahallesindeki bir kaldırımda bulunan ağaca yıldırım isabet etti.Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, ağacın gövdesi zarar gördü.
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