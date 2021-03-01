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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Toprağa saplanan kum yüklü kamyon yan yattı

Toprağa saplanan kum yüklü kamyon yan yattı

ÇUKURA YAN DÜŞEN KAMYONDAN DETAY

Hafriyat Kamyonu 

-KAMYONU KURTARMA ÇALIŞAMAMASINDAN DETAY

( IĞDIR ) - IĞDIR

- Iğdır’da yer altı çalışması için açılan bir çukura düşen hafriyat kamyonu uzun süre çıkarılamadı. Edinilen bilgiye göre hafriyat taşıyan kamyon, önceden yer altı çalışması için açılan ve yumuşak bir zemine sahip olan çukura düştü. Sola doğru yan düşen hafriyat kamyonunu çıkarmak için kepçe çağrıldı. Uzun süren çalışma sonrası hafriyat kamyonu düştüğü çukurdan kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonda küçük çapta maddi hasar meydana geldi. (SY-
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