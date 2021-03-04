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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tomruk yüklü tır kamyoneti böyle biçti - Hafif ticari araç ile tomruk yüklü tır çarpıştı: 2 yaralı - Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan kamyonet tırın altında kaldı

Tomruk yüklü tır kamyoneti böyle biçti - Hafif ticari araç ile tomruk yüklü tır çarpıştı: 2 yaralı - Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan kamyonet tırın altında kaldı

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detay
-Yaralananlardan detay

( BURSA ) - Tomruk yüklü tır kamyoneti böyle biçti- Hafif ticari araç ile tomruk yüklü tır çarpıştı: 2 yaralı- Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan kamyonet tırın altında kaldı BURSA

- Bursa'da tomruk yüklü tır, kamyoneti biçme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan kamyonetteki 2 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşların ise meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti. Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail T. idaresindeki 16 P 8548 plakalı hafif ticari araç karşı şeride yeşil yanarken kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkat etmeden U dönüşü yapmak istediğin sırada Alanyurt İstikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Hakan K. idaresindeki 14 DF 406 plakalı tomruk yüklü tır ile çarpıştı. Can pazarı yaşandı kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ve eşi, olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Her iki yaralı da kaza yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle İnegöl Alanyurt yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri bölgede önlemleri alarak Kaza yapan Tır ve hafif ticari araç olay yerinden kaldırıldı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı vatandaşların kazayı meraklı gözlerle izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SA-
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