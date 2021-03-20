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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat'ta feci ölüm kamerada...Motosikletli sürücünün çarptığı bisikletli yaşlı adam havada taklalar attı

Tokat'ta feci ölüm kamerada...Motosikletli sürücünün çarptığı bisikletli yaşlı adam havada taklalar attı

kaza anı

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin inceleme yapması
-Yaşlı adamın cenazesinin kaldırılması
-Kazaya karışan motosiklet ve bisiklet
-Detay
-fotoğraf

( TOKAT )- Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Erbaa’dan Niksar ilçesi istikametine seyir halinde olan Hasan M. idaresindeki motosiklet bisikleti ile kavşaktan karşı yöne geçmeye çalışan Şehri Kayabaş’a (71) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileri savurulan Kayabaş olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Hasan M. ile motosikletin arkasında bulunan İbrahim B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftçi emeklisi yaşlı adamın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri bir süre trafiğe kapatılan yolu tekrar ulaşıma açtı.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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