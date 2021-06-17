Tokat’ta 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

-İşçilerin yardıma koşması

-Olay yerinden detay



( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat'ın Erbaa ilçesinde 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı Edinilen bilgiye göre kaza; Ahmet Yesevi Mahallesi 15 Temmuz Şehidi Birol Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Ali Ö. (32) idaresindeki 60 KK 264 Fiat Tempra marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil ters döndü. Kaza anı ise belediyenin mezarlık birimi güvenlik kamaralarına yansıdı. Görüntülerde kazanın ardından belediye çalışanlarının yaralılara yardım etmek için koştuğu anlar yer aldı. Kazada yaralanan 6 kişi belediye ekiplerinin yardımı ile otomobilden çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (Nİ-

