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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
TOKAT - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

TOKAT - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

- Kaza yeri - Ekiplerin çalışması - Kaza yapan araçların görüntüsü Tokat 'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Zile - Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araç ile 34 VJL 82 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ticari Araç 

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