TOKAT - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (2)
- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlar - Ekiplerin çalışması Tokat 'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Zile - Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araç ile 34 VJL 82 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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