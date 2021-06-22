Tırnakçılık yöntemi ile 100 TL'yi çalarken güvenlik kameralarına yakalandı

-Nusrettin Dede röp.



( AFYON KARAHİSAR)- Tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir kadın alışveriş bahanesi ile girdiği iş yerinden ‘tırnakçılık’ diye tabir edilen el çabukluğu yöntemi ile 100 TL çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Çakır Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motor tamir bakım ve malzemesi satan dükkana giren ve ismi öğrenilemeyen bir kadın iş yerinde bulunan Nusrettin Dede’den 50 TL’lik motor yağı alıp karşılığında 200 TL verdi. Para üstü veren Dede’den 150 TL’yi alan kadın daha sonra 100 TL’yi yırtarak Dede’ye parayı değiştirmesini ve bozuk para vermesini istedi. Bunun üzerine Dede parayı bozarak üstünü geri verdi. Parayı alan kadın ise kaşla göz arasında 100 TL’yi cüzdanın altına koyup paranın eksik olduğunu söyledi.



Dede ise önce duruma şaşırıp sonra kadına verdiği parayı geri alıp sayınca gerçekten de paranın eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine kadına bir kez daha 100 TL verdi. Parayı alan kadın ise hemen dükkandan ayrıldı. Durumdan şüphelenen Dede ise kadınlar gittikten sonra güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince dolandırıldığını anladı. “Kadınları yakalayıp paramı geri aldım” Aynı yöntemle Nusrettin Dede’yi de dolandırmaya çalışan tırnakçıların kedilerinden yağ istediğini belirten Dede sonrasında yaşananları ise şöyle sürdürdü: “Dükkanıma gelerek benden yağ istediler. Yağı verdim ve 200 TL’nin üstü olan 150 lirayı geri verdim. Tekrar bana 100 TL uzattı ‘bunu bana bozdur’ dedi.

İki 50 TL yaptım. Tekrar ‘bu 50 TL’leri bütünleştir ve bana 5’er liralık yap’ dedi.

Paraları alıp verirken 100 lirayı cüzdanın altına attı. Sonra tekrar ürünü iade etti ve dükkandan çıktı. Cebimdeki parayı saydım ve paramın eksik olduğunu fark ettim. Parayı alıp vererek kafa karıştırıyorlar. Arkasından koştum ve halıcıya girdiklerini gördüm. Halıcının dükkanı giderek paramı ellerinden aldım. Daha sonra polis çağırdım ve olay yerine gelen polis 7 kişi olduklarını belirledikleri kadınları gözaltına aldı” dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (AB-GC-

