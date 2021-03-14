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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Tırların arasında kalan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

Tırların arasında kalan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

itfaiye görüntü

Gesi Hatalı Sollama 

-kaza yerinden detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’de sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi’nde hatalı sollama yapan otomobil iki tırın arasında kaldı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde seyir halinde olan 10 D 9166 plakalı otomobil önünde giden tırı geçmek istedi. Yaptığı hatalı sollama sonucunda park halindeki tır ile hareket halindeki tırın arasında otomobil sıkıştı. Kaza sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrasında bölgeye gelen ambulans ekipleri Otomobil sürücü S.K olay yerine hayatını kaybettiğini belirtti.
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