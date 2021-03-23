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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tırdan söktüğü 60 kiloluk aküyü kucaklayıp kaçtı.. O anlar kamerada

Tırdan söktüğü 60 kiloluk aküyü kucaklayıp kaçtı.. O anlar kamerada

Şahsın tıra yaklaşması

Ya Sonra Tır Şoförü Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Şahsın çevrede keşif yapması
-Şahsın aküyü tırdan çıkarması
-Şahsın aküyü kucaklayıp götürmesi

( OSMANİYE ) - Hırsız şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı OSMANİYE

- Osmaniye’de bir sokak üzerinde park halinde olan tırın aküsü çalındı. Hırsızlık anı kameralara yansırken yerinden çıkardığı 60 kiloluk aküyü kucaklayıp kaçan şahıs kısa sürede yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, bir sokak üzerinde park halinde olan tırın aküsü çalındı. Akünün çalındığını fark eden tır şoförü durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık anını görüntüleyen güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.T. isimli şahıs yakalanırken, diğer şüpheli S.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kameralara yansıyan hırsızlık olayında şahsın çevrede keşif yapmasından sonra tıra yaklaştığı görüldü.
Ardından tırda takılı olan yaklaşık 60 kiloluk aküyü kucaklayıp kaçan şahıs kısa sürede yakayı ele verdi. M.T. isimli şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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