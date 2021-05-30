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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı

Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı

Fotokapana yansıyan tilki ailesi

Hayvan 

-Yavru tilkilerin oyun oynaması

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde anne tilki ve birbirleriyle oyun oynayan 4 yavrusu fotokapanla görüntülendi. Erzincan’da pandemi sürecinde insanların önceki yıllara göre doğada daha az bulunmaları nedeniyle yabani hayvan popülasyonunda artış yaşandığı gözleniyor. Üzümlü ilçesi kırsalında yuva yapan tilki ve 4 yavrusu görüntülendi. Yuvalarının etrafında birbirleriyle oynayan yavru tilkiler, zaman zamanda havadaki sinek ve yerdeki böceklerin peşinden koşmayı ihmal etmedi. .
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