Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı

-Yavru tilkilerin oyun oynaması



( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN



- Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde anne tilki ve birbirleriyle oyun oynayan 4 yavrusu fotokapanla görüntülendi. Erzincan’da pandemi sürecinde insanların önceki yıllara göre doğada daha az bulunmaları nedeniyle yabani hayvan popülasyonunda artış yaşandığı gözleniyor. Üzümlü ilçesi kırsalında yuva yapan tilki ve 4 yavrusu görüntülendi. Yuvalarının etrafında birbirleriyle oynayan yavru tilkiler, zaman zamanda havadaki sinek ve yerdeki böceklerin peşinden koşmayı ihmal etmedi. .

