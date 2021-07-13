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Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı

Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı

Sürücünün ters şeritten gitmesi cep telefonu

( KONYA ) KONYA

Cep Telefonu 


- Konya’da ters yola girerek yaklaşık 1 kilometre boyunca ilerleyen sürücü hem diğer sürücüleri hem kendi hayatını tehlikeye attı. Olay, 01.00 sıralarında Konya-Antalya çevreyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Antalya istikametine doğru ters şeride girerek yaklaşık 1 kilometre ilerledi. Kavşağa girerek sola dönen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Bu anlar ise, diğer sürücüler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin ters yolda ilerlemesi ardından kavşaktan sola döndükten sonra gözden kaybolması yer alıyor. (RÇ-AH-
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