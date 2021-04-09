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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Teröristlerin çantalarında adları çıkan 6 PKK’lı tutuklandı

Teröristlerin çantalarında adları çıkan 6 PKK’lı tutuklandı

PKK üyelerinin emniyetten adliyeye sevk edilişi

Adli Kontrol Hava Harekatı Yurt Dışı Terör Örgütü Teröristler 

-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul'da gözaltına alınan 6 PKK'lı tutuklandı İSTANBUL

- İstanbul’da ayrılıkçı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 örgüt üyesinden 6’sı tutuklandı. Zanlıların, daha önce hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerin çantasından adları çıkmıştı. Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında geçen yıl Ekim ayında Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK/KCK’lı teröristlerin sırt çantalarından çıkan dijitallerde isimleri geçen, İstanbul’da geçmişte meydana gelen bazı saldırılarla bağlantıları ve işbirliği tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için 6 Nisan’da operasyon düzenlemiş, baskınlarda 9 kişi yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bölücü terör örgütü üyelerinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları bugün tamamlandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan 3 PKK’lı ise yurt dışına çıkış yasağı konularak ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.
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