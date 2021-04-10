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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Terörist başının doğum gününde korsan gösteri yapmak isteyen 3 kişi tutuklandı

Terörist başının doğum gününde korsan gösteri yapmak isteyen 3 kişi tutuklandı

Zanlı Baran S.’nin emniyetten çıkartılması

Terörle Mücadele Doğum Günü Akalan Korsan Gösteri Terör Örgütü 

-Adliyeye sevk edilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bölücü terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın doğum gününde korsan gösteri yapmak isterken yakalanan 5 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, bölücü terör örgütü PKK’nın İmralı Cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan’da 5 kişi Obalar Caddesini kapatıp korsan gösteri yapmak istedi. Ancak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu durumu hemen haber alıp caddeye baskın yaptı. Yapılan baskında polisi görünce kaçan 4’ü yaşı küçük 1’i yaşı büyük 5 zanlı yakalandı. Zanlılardan yaşı büyük olan terörle mücadele diğer 4 yaşı küçük zanlı ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Zanlılardan Baran S. (18) M.A. (17) ve R.H. (17) tutuklanırken, G.S. (15) ile T.Ç. (16) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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