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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı

- Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı

Saldırıdan görüntü

Bild Yazılı Açıklama Terör Örgütü Saldırı 

-Detay

( DUHOK ) DUHOK

- Terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Duhok kentinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 Peşmerge öldü, 4 Peşmerge yaralandı. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerini pusuya düşürdü. IKBY Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Duhok'a bağlı İmadiye ilçesinde güvenliği sağlamak için keşif yapan Peşmerge güçlerine ait askeri aracın, terör örgütü PKK’nın kurduğu pusuya düştüğü, saldırı sonucu 5 Peşmergenin öldüğü ve 2'sinin yaralandığı bildirildi.

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