Temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın tarafları Van’da kan akıttı



– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçen sene yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın tarafları Van’da kan akıttı. Takip edilen şahıs, Van’da sokak ortasında kurşunlanarak hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Kültür Sokak’ta meydana geldi. Aracından inen B.D. isimli şahıs, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kendisini takip eden kişi veya kişilerin kurşunlarına hedef olan B.D. isimli şahıs ağır yaralandı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla hastaneye kaldırılan B.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Saldırganların Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 12 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Kan davası güderek karşı tarafta bulunan B.D.’yi takip ettikleri ortaya çıkan saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen B.D.’nin cenazesinin Yüksekova’ya bağlı Esendere beldesinde toprağa verileceği belirtildi.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



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