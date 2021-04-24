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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Temizlik yaparken elektrik akımına kapılan kadın yaralandı

Temizlik yaparken elektrik akımına kapılan kadın yaralandı

Yaralının görüntüsü

Elektrik Akımı 

-İkametin görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen olayda evde temizlik yaparken, tavandaki ahizeyi sildiği sırada elektrik akımına kapılan kadın yaralandı. Olay Süleymaniye Mahallesi Öz Değirmen Sokakta bulunan apartmanın 2. Katında meydana geldi. Emine D.(55), evinde temizlik yapmaya başladı.
O sırada tavanda asılı ahizedeki ampulü, ıslak bezle silerken elektrik akımına kapıldı. Sandalye üzerinden düşen kadın yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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