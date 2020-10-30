-TEM otoyolunda de tır yandı -Soğuk kanlı sürücü yanan tırını sol şeride çekerek muhtemel kazayı önledi

-Tırdan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Tek şeritten verilen trafikten görüntü

-Genel ve detay



( DÜZCE ) -TEM otoyolunda tır yandı-Soğuk kanlı sürücü yanan tırını sol şeride çekerek muhtemel kazaları önledi DÜZCE



- TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırın dorsesinin lastikleri tutuştu. Soğukkanlı şoför tırın kupasını dorseden ayırırken, lastikleri saran alevleri itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın sabah saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yılmaz Y. idaresindeki 34 RE 0452 plakalı Mercedes marka tır Gümüşova rampaları mevkiinde geldiği şurada lastikleri tutuştu. Lastiklerin tutuşunu gören tır sürücüsü Yılmaz Ö. tırın kupasını dorseden ayırarak yolun sol tarafına park etti. Tır sürücüsünün ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsenin lastiklerini tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak döndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kısmen tek şeritten verildi.





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