TEM Otoyolu'nda 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1’i çocuk 3 yaralı

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( SAKARYA ) SAKARYA



- TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan B.K. idaresindeki 11 AAY 872 plakalı araç, aynı istikamette ilerlemekte olan F.A. idaresindeki 06 FN 3334 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonrasında ise K.Ş. idaresindeki 06 CBM 451 plakalı otomobil ile M.K. kontrolündeki 34 JY 1097 plakalı otomobile çarptı. Toplam 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 2 yaşındaki çocuk A.A. ile B.A. ve B.K., ilk müdahaleleri sonrasında Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

