Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
TEM’de yakalanan 23 göçmen sağlık kontrolüne çıkarıldı

TEM’de yakalanan 23 göçmen sağlık kontrolüne çıkarıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü detay

Minibüs Şoförü Hastane İnsan Kaçakçılığı Polis Ekipleri Sınır Dışı 

-Göçmenlerin şubeden çıkartılışı
-Detaylar

( SAKARYA )-Aynı minibüste yakalanan 1 kişi ‘insan kaçakçılığı’ suçlamasıyla gözaltına alındı SAKARYA

- TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinde yakalanan Afganistan ve Pakistan vatandaşlı 23 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Anadolu TEM Otoyolunda, Ankara istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan bir minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine TEM Adapazarı gişeleri mevkiinde durdurulan araç içerisinde yapılan incelemelerde Afganistan ve Pakistan vatandaşı olan 23 kişinin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Olayda minibüs şoförü ve 23 göçmen gözaltına alınarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 23 göçmen, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Konu ile alakalı Ankara Göç İdaresi ile iletişime geçildiği ve göçmenlerin sınır dışı edilip, edilmeyeceğinin gelecek karar doğrultusunda uygulanacağı öğrenildi. Öte yandan, olayla alakalı 1 kişinin ise ‘insan kaçakçılığı’ suçlaması ile gözaltına alındığı da öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement