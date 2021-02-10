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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Tekstil atölyeleri gelir kapısı oldu - Tekstil çalışanı 4 kardeş, bir yıllık birikimleriyle traktör, hayvan ve tarla sahibi oldu

- Tekstil atölyeleri gelir kapısı oldu - Tekstil çalışanı 4 kardeş, bir yıllık birikimleriyle traktör, hayvan ve tarla sahibi oldu

Görüntü Dökümü

Tekstil Atölyesi Büyükbaş Hayvan Hayvan 

- - Tekstil atölyesinden detay
- - çalışanlardan detay
- - kardeşlerden detay
- - makinede çalışmalardan detay
- - not: kardeşlerden Kadir Çini 25’inci saniyede elinde pantolon kesimi yapıyor
- - not: kardeşlerden Önder Çini 39’uncu saniyede makinede dikim yapıyor
- - not: 01.53’te kardeşlerden Muhammed Çini röp veriyor
- - not: 02.31’de kardeşlerden Caner Çini Röp.
- - genel detaylar

( MUŞ ) - Tekstil atölyeleri gelir kapısı oldu- Tekstil çalışanı 4 kardeş, bir yıllık birikimleriyle traktör, hayvan ve tarla sahibi oldu MUŞ

- Muş’ta tekstil atölyesinde çalışan 4 erkek kardeş, babalarına teslim ettikleri 1 yıllık birikimleriyle traktör, büyükbaş hayvan ve tarla sahibi oldular. Muş’taki tekstil atölyeleri özellikle köylü gençler için büyük istihdam kapısı oldu. Merkeze bağlı Çatbaşı köyü sakinlerinden Ferhat ve Hamdiye Çini çiftinin 4 oğlu, bir yıl önce tekstil atölyesinde işbaşı yaptı. 7 nüfuslu ailenin 4 bireyi tekstil atölyesinde makine ustası olarak kazandıkları bir yıllık birikimle çiftçi olan babaları Ferhat Çini’ye teslim ettikleri parayla hem traktör hem hayvan hem de tarla sahibi oldular. Kardeşlerden Muhammed Çini (16), gazetecilere yaptığı açıklamada, Çatbaşı köyünde yaşadıklarını belirterek, “Bu tekstil atölyesinde çalışıyorum. Biz beş kardeşiz ve en küçük kardeşimiz çalışmıyor. Burada 4 kardeş çalışıyoruz. Ayda elimize 12 bin TL para geçiyor. Maaşımızı alıp babamıza teslim ediyoruz. Babamız çiftçi. Bu parayla geçiniyoruz. Babamıza verdiğimiz maaşla traktör aldık, inek aldık, tarla aldık ve evin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Evin büyük çocuğu Caner Çini (18) ise “Burada 4 kardeş çalışıyoruz. İşimizden memnunuz. Bir yıldır burada çalışıyoruz. Çalıştığımız süreçteki geliri de babamıza veriyoruz. O da bu parayla traktör, hayvan aldı” ifadelerini kullandı. (UU-MSA-Y)
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