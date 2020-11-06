(TEKRAR) Çavuşoğlu: 'Salgın koordinasyon merkezleri arasında daimi bir işbirliği mekanizması kurmayı öneriyorum' - ANTALYA
(TEKRAR) Çavuşoğlu: "Salgın koordinasyon merkezleri arasında daimi bir işbirliği mekanizması kurmayı öneriyorum" - ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi - Katılımcılar - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısında konuştu. (1)
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