Teknolojinin işlemediği dağlarda öküzler çiftçinin en büyük yardımcısı

-zeytin ve incir bahçesinde ökzülerle toprağı işleyen çiftçi

-genel ve detaylar

-Şenol Toklu röp



( AYDIN ) AYDIN



- Türkiye’de en fazla incir, kestane ve zeytin üretiminin gerçekleştirildiği illerin başında gelen Aydın’ın verimli dağlarında öküzler halen kıymetli. Tarım işlerinde çiftçinin en büyük yardımcısı olan öküzler, teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutan karasabanla bahçelerin işlenmesinde kullanılıyor. Günlüğü 500 TL’ye çalışan öküzler aynı zamanda iyi bir gelir kapısı olarak görülüyor. Aydın’ın Köşk İlçesine yüksek rakımlı dağ köylerindeki engebeli arazilerde çiftçiler arazilerini asırlar öncesinde olduğu gibi karasabana koştukları öküzlerle işliyor. Öküzle çift sürmelerinin sebebinin ekonomik nedenlerden değil zorlu arazi şartlarından kaynaklandığını belirten vatandaşlar öküz ile çift sürmenin maliyeti traktöre göre çok daha fazla olmasına rağmen halen öküz kullanmak zorunda olduklarını belirttiler. Kuraklık nedeniyle erken başladılar Arazi yapısının engebeli olması nedeniyle bu yıl incir ve zeytin bahçelerini sürme işlemine erken başladıklarını belirten Ilıdağlı çiftçilerden Şenol Toklu, traktör alamadıklarından dolayı arazinin yapısından dolayı halen öküz kullanmak zorunda olduklarını söyledi.



Bu yıl geçen yıllara göre yağışların az olmasından dolayı arazilerde çift sürme işine erken başladıklarını kaydeden Şenol Toklu, yaklaşık yarım asırdan bu yana öküzlerle çift sürdüğünü öküzlerin çektiği sabanla çiftin daha güzel olduğunu söyledi.



Bir çift öküz ile çift sürmenin gündelik ücretinin bu yıl 500 TL olduğunu da belirten Şenol Toklu, çalışan için bu rakamın iyi olduğunu belirterek keyifle toprağı işlemeye devam ettiklerini söyledi.



(İK-



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