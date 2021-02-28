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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Tekne faciasında hayatını kaybeden Teğmen Musa Bulut için tören düzenlendi

Tekne faciasında hayatını kaybeden Teğmen Musa Bulut için tören düzenlendi

Törenden detaylar

Cenaze İlham Akkale 

-tabuttan detaylar
-dua edilmesi
-tabutun askerler tarafından taşınması
-yakınlarından detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Gökçeada açıklarında batan teknede hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut için tören düzenlendi.
26 Şubat’ta Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut için İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi.
Evli ve iki çocuk babası Musa Bulut’un cenazesine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile Musa Bulut'un yakınları katıldı.
Çanakkale İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun yaptırdığı duanın ardından Bulut’un naaşı memleketi Bartın’a gönderildi.
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