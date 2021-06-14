TEKİRDAĞ - Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı
- Kaza yerinden görüntü - Üst geçide takılı kalan dorseden görüntüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde hareket halindeki tırın açılan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı.Ahievran Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki 17 ABJ 838 plakalı tırın damperli dorsesi, seyir halindeyken açıldı.Dorsenin üst geçide çarparak asılı kaldığı kazada yaralanan sürücü, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, dorsenin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.Kaza nedeniyle üst geçitte hasar oluştu.
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