TEKİRDAĞ - Şentop: 'Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştireceğiz'
TEKİRDAĞ - Şentop: "Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştireceğiz" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Dua edilmesi - Açılış kurdelesi kesilmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun araç sürmesiTEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tekirdağ - Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.
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