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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha hayatını kaybetti - Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha hayatını kaybetti - Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı



: - Tutuklanan iki kişinin cezaevine sevk edilmesi Tekirdağ 'da sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha hayatını kaybetti - İki kişinin hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 kişi tutuklandıADLİ SÜREÇ VE ÖLEN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti.İlçede rahatsızlanan kişi hastaneye başvurdu, tetkiklerde rahatsızlığın sahte içki zehirlenmesinden kaynaklandığı belirlendi.Sahte içkiden zehirlenerek hastanedeki tedavileri sürenlerin sayısı 14'e yükseldi.Yoğun bakımdaki 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - Gözaltı sayısı 5'e çıktıSoruşturma kapsamında polis ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Ekiplerce 3 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden büfe sahipleri H.C. ve S.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "sahte içki satmak" suçundan tutuklandı.Sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 13 kişiden yabancı uyruklu bir kişi dün yaşamını yitirmişti. Hastanede tedavi gören Emin Kırcaali de (73) yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede dün polis ekiplerince yapılan aramada 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmiş, iş yeri sahipleri N.U. ve K.U. gözaltına alınmıştı.

Hastane Sahte İçki Zehirlenme Gözaltı Polis Ekipleri 

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