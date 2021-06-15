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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Rüzgar müsilajı kıyıdan uzaklaştırdı

TEKİRDAĞ - Rüzgar müsilajı kıyıdan uzaklaştırdı

- Kıyılardan ve balıkçı barınağından derone görüntüsü Tekirdağ 'da rüzgar müsilajı kıyıdan uzaklaştırdıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da rüzgarın da etkisiyle deniz salyası (müsilaj) kıyıdan uzaklaştı.Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ 'da da başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.Çalışmalar kapsamında Tekirdağ 'da bugüne kadar 112 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.Müsilajın rüzgarın da etkisiyle açıklara taşındığı, ayrıca deniz dibinde de bulunduğu belirtildi.

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