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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ kıyılarında müsilaj kıyıda etkisini yitirdi, açıklarda görülmeye devam ediyor

Tekirdağ kıyılarında müsilaj kıyıda etkisini yitirdi, açıklarda görülmeye devam ediyor

- Kıyılardan ve Süleymanpaşa Balıkçı Barınağından drone görüntüsüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da kıyıdaki biriktiği alandan temizleme çalışmalarıyla arındırılan müsilaj (deniz salyası) rüzgarın da etkisiyle daha çok açıklarda görülüyor.Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ 'da da başlatılan temizleme çalışmaları ve rüzgarın etkisi ile salyanın etkisi kıyıda kalmadı.Müsilajın etkisi daha çok açıklarda görülüyor. Deniz dibinde de müsilaj tabakası olduğu belirtiliyor.Yetkililer kıyıda yürütülen çalışmalara ara verildiğini ancak deniz salyasının yeniden etkili olması halinde temizleme çalışmalarının yeniden başlatılacağını belirtti.

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