Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Kendisini belediye personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Kendisini belediye personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı

- Adliyeden detay - Zanlının adliyeye çıkarılması Tekirdağ 'da kendisini belediye personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde, kendisini belediye çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları yardım kartı çıkarma bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlardaki dolandırıcılık ihbarlarına yönelik çalışma yaptı.Kendisini belediye personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırarak 18 bin liralarını alan şüphelinin E.D. olduğu tespit edildi.İstanbul'da yakalanan şüphelinin üzerinde sahte basın kartı ve bir miktar para ele geçirildi.Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Basın Kartı Akalan Belediye Çalışanı Barla Dolandırıcılık 

İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement