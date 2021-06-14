Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Kapaklı Belediyesinden vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtarlık

TEKİRDAĞ - Kapaklı Belediyesinden vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtarlık

- Genel görüntüler Tekirdağ 'da Kapaklı Belediyesinden vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtarlıkTEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediyesi, başlattığı "HES kodunu yolla, anahtarlığını al" kampanyası kapsamında vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtalıklar armağan etmeye başladı.
Belediye'nin ilgili birimine başvuran vatandaşların HES kodları kare koda dönüştürülüyor. Alınan kare kod çıktısı anaharlık aparatına yerleştirilerek vatandaşlara hediye ediliyor.Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine, kamu kurumları, bankalar, alışveriş merkezleri gibi günlük hayatın bir çok alanında kullanım zorunluluğu olan HES kodunu anahtarlık haline dönüştürerek vatandaşlara armağan etmeye başladıklarını söyledi.

Kampanyanın hem önlem hem de kolaylık amaçlı gerçekleştirildiğini belirten Çetin, "HES kodunu bizlere ileten tüm vatandaşlarımıza isminin yazılı olduğu ve HES kodunun kare koda dönüştürülmüş şekliyle anahtarlık hediye ediyoruz. Bu uygulama ile hayatın bir çok alanında kullanma zorunluluğu olan HES kodunun kullanma zorunluluğu olan alanlarda pratik bir şekilde kullanılması için oldukça kolaylık olduğunu düşünüyorum. Bu sağlanan kolaylık aynı zamanda HES kodu ibraz etme sırasında oluşabilecek yoğunluğunda önüne geçmiş olacak." diye konuştu.
HES kodlu anahtarlığını belediyeden teslim alan vatandaşlardan Ali Murtaza Güneş, Kapaklı Belediyesi'ne teşekkür ederek, anahtarlıkların çok büyük kolaylık olduğunu ifade etti.
Mustafa Küçük de kodun ibrazını pratik hale getiren belediyeye teşekkür etti.

Alışveriş Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement