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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - İşçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı

TEKİRDAĞ - İşçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı

- Otomobilin işçi servisine çarpmasına ait güvenlik kamerası görüntüleriTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 S 3017 plakalı servis minibüsü ile 39 BA 498 plakalı otomobil Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı üzerinde çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler ve yaralı 6 kişi ambulansla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri İşçi Servisi 

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