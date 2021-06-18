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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı 200 saatlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandı

TEKİRDAĞ - İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı 200 saatlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandı



: - Hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleriTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli, 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğünce lokanta ve kafelerdeki 7 hırsızlık olayını aydınlatmak üzere özel ekip kuruldu.Ekip, söz konusu iş yerlerinin bulunduğu ve irtibatlı bölgelerdeki 150 güvenlik kamerasınca kaydedilen 200 saatlik görüntüleri inceledi.İnceleme sonunda hırsızlık zanlısı C. Kara'nın eşkali belirlendi.Evinde yakalanan ve kısa süre önce koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen C. Kara sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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