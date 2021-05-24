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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Hasta almaya giden ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Hasta almaya giden ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

- Kaza yerinden görüntülerTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde hasta almaya giden ambulansla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, G.A. yönetimindeki 59 KG 191 plakalı ambulans ile Hayrettin Ç. yönetimindeki 59 ABB 754 plakalı otomobil Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıktı.Sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen ambulansa binmek istemeyen Hayrettin Ç. ayakta tedavi edildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Polis Polis Ekipleri 

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