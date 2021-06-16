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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Göz alıcı mor renkli tarlalar 'Tekirdağ Lavanta Günleri''nde ziyaretçilerini ağırlayacak

TEKİRDAĞ - Göz alıcı mor renkli tarlalar 'Tekirdağ Lavanta Günleri''nde ziyaretçilerini ağırlayacak

TEKİRDAĞ - Göz alıcı mor renkli tarlalar " Tekirdağ Lavanta Günleri"'nde ziyaretçilerini ağırlayacak - Lavanta tarlasından genel detay görüntü - İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile röportajGöz alıcı mor renkli tarlalar " Tekirdağ Lavanta Günleri"'nde ziyaretçilerini ağırlayacakTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da bu yıl ilk kez düzenlenecek " Tekirdağ Lavanta Günleri" kapsamında mor renkli tarlalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.Çiçek açan lavanta tarlaları göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle 2 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ Lavanta Günleri'nin Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenleneceğini söyledi.

Trakya'da en fazla lavanta tarlası bulunan ilin Tekirdağ olduğunu belirten Hacıoğlu, "Kentte 1200 dekar alanda lavanta üretiliyor. Lavantanın tarımsal anlamda önemi büyük ama turizm açısından da kente çok büyük katkısı var. Mor renkli tarlalar özellikle foto safari tutkunlarını ve vatandaşları kente çekiyor. İstanbul'un yanı başındaki kentimizde neredeyse bütün ilçelerimizde lavanta tarlası mevcut. Bunların çoğu da foto safari tutkunları için düzenlenmiş durumda. İstanbul'a yakınlığı ve bahçelerin harika donanımı ziyaretçileri buraya çekiyor." dedi.
Hacıoğlu, Tekirdağ 'ın her mevsim ziyaretçileri büyülediğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Lavanta konusunda daha da çok farkındalık oluşturmak için 18 - 19 Haziran'da mor renkli bu güzellikleri herkesin görmesi için Tekirdağ Lavanta Günleri düzenliyoruz. Burada halk oyunları gösterileri, kitap okuma, plates etkinlikleri, müzik organizasyonları ve fotoğraf çekimleri gibi etkinlikler olacak.Aynı zamanda vatandaşlarımız lavantadan yapılan ürünleri de burada bulabilecek. Bu güzellikleri bütün kente ve ülkeye göstermek istiyoruz. Salgın stresini atmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz."Kente lavantaların çiçek açmasıyla tarlalarda görsel şölen yaşandığını dile getiren Hacıoğlu, herkesi etkinliğe davet etti.

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