Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi yakalandı

- Sütundan görüntüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesinde Bizans dönemine ait üzerinde çeşitli figürlerin ve istavroz işaretinin olduğu taş sütunu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan taş sütunu 250 bin dolar karşılığında satmaya çalıştığını belirledi.Ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sütunu almak için H.M. ile alıcı gibi görüşme yaptı.Şüpheli gözaltına alındı, sütun ise yapılacak incelemelerin ardından müze müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Avro Dolar 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement