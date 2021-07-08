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TEKİRDAĞ - Ağzında maske olmadan hapşırdığı için bir kişiyi bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı yakalandı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Ağzında maske olmadan hapşırdığı için bir kişiyi bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı yakalandı

TEKİRDAĞ - Ağzında maske olmadan hapşırdığı için bir kişiyi bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı yakalandı

- Olay yerinden görüntüler - Yaralının hastaneye götürülmesi - Şüphelinin gözaltına alınması Tekirdağ 'da ağzında maske olmadan hapşırdığı için bir kişiyi bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde, ağzında maske olmadan hapşıran kişiyi bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı gözaltına alındı.İddiaya göre, Mehmet D. (60) Atatürk Caddesi'nde seyyar satıcı R.K'nın yanından geçerken hapşırdı.Bunun üzerine R.K, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın" diyerek tepki gösterdi.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Mehmet D'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hastane Akalan Altın Gözaltı Sağlık Ekipleri 

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