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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TED tarafından Cumhuriyet Bayramı'na özel “Cumhuriyet Yolunda” yayını

TED tarafından Cumhuriyet Bayramı'na özel “Cumhuriyet Yolunda” yayını

“Cumhuriyet Yolunda” yayını tanıtım klibi

( ANKARA ) - ANKARA

Piyanist Öğrenciler Kültür Sanat 


- Türk Eğitim Derneği (TED), gelenekselleşen ‘Cumhuriyet Balosu’nu bu sene pandemi nedeniyle gerçekleştiremese de 29 Ekim ruhuna yaraşır bir kutlama yapmayı planlıyor. Bu kapsamda “Cumhuriyet Yolunda” başlığı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını yapacak. Türkiye’nin kültür sanat yaşamına damga vurmuş isimlerin katılacağı, “Cumhuriyet Yolunda” gösteriminde, Cumhuriyet ruhu bir kez daha canlanacak. Hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını ile Atatürk önderliğinde Samsun’da başlayan milli mücadeleyi saygıyla anarken müzik ve danslarla keyifli bir zaman yolculuğuna çıkılması hedefleniyor. Türkiye’nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ’ın Cumhuriyet’i, oyuncu Songül Öden’in Cumhuriyet ve Kadın konusunu ele alacağı gösterimde, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay Türk Marşı’nı çalarken, Tan Sağtürk zeybek, Meriç Sümen ve Tunca Bakan da valsleri ile gösterime renk katacaklar. Cem Adrian, Ahmet Baran, Şevval Sam ve Şenol Talınlı gibi ünlü seslerden Cumhuriyet coşkusunu yansıtan eserlerin dinleneceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını Türk Eğitim Derneği’nin Youtube kanalında izleyenlerle buluşacak. Projede gönüllü olarak yer alan isimlerin adlarının yaşatılması için Türk Eğitim Derneği her bir isim adına bir burslu öğrenci okutacak. Böylece onların isimleri başarılı ancak maddi imkanları yetersiz bir öğrencilerin geleceğinin aydınlatmasına vesile olacak. Özel yayın, 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de, Türk Eğitim Derneği Youtube sayfasında yayınlanacak. (UTK-
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