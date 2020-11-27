TBMM - Soylu: (Osman Şiban ve Servet Turgut) 'Milis oldukları ve bunlara yardım yataklık yaptıkları apaçık ortada olan bir meseleyi böyle ortaya koyuyorum.'
TBMM - Soylu: (Osman Şiban ve Servet Turgut) "Milis oldukları ve bunlara yardım yataklık yaptıkları apaçık ortada olan bir meseleyi böyle ortaya koyuyorum." - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesiyle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamasıSoylu: (Osman Şiban ve Servet Turgut) "Milis oldukları ve bunlara yardım yataklık yaptıkları apaçık ortada olan bir meseleyi böyle ortaya koyuyorum." TBMM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesiyle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
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