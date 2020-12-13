TBMM - Selçuk: 'Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız bambaşka bir anlam ve yere sahipler'
TBMM - Selçuk: "Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız bambaşka bir anlam ve yere sahipler" - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım