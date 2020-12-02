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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Sağlık Bakanı Koca: 'Aralık ayında en az 10 milyon Kovid-19 aşısı temin etmiş olacağız'

TBMM - Sağlık Bakanı Koca: 'Aralık ayında en az 10 milyon Kovid-19 aşısı temin etmiş olacağız'

TBMM - Sağlık Bakanı Koca: "Aralık ayında en az 10 milyon Kovid - 19 aşısı temin etmiş olacağız" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıSağlık Bakanı Koca: Aralık ayında en az 10 milyon Kovid - 19 aşısı temin etmiş olacağızSağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid - 19 aşısıyla ilgili olarak, "Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız." dedi.
TBMM (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid - 19 aşısıyla ilgili olarak, "Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz." dedi.

Lyon 

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