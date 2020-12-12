TBMM - Kurum: 'Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur'
TBMM - Kurum: "Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelmesi - Kurum'un konuşması TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görüşmelere katılarak konuşma yaptı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur"Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Dün Düzce'de, Kocaeli'de, Van'da ve Bingöl'de; bugün de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerden sonra nasıl bir, beraber olduysak depreme hazırlık noktasında da bir ve beraber olmak zorundayız"
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