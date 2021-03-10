TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak, bugün de ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak, bugün de ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" açılışında konuştu. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz."
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