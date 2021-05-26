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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu - Toplantıya katılan bakanlar ve milletvekilleri - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
(9)Erdoğan:"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir"Erdoğan:"Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız."

Saldırı Irak 

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