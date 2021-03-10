TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan, '100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi'ni gezdi
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"ni gezdi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mehmet Akif Ersoy'un eseri Safahat'ı hediye etmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un hediye takdimi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergiyi gezmesi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılış programına katıldı. (4)
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