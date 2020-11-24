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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
TBMM - Çavuşoğlu: 'Salgının olumsuz etkilerinden biri de Avrupa’da yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı gibi akımların güçlenmesidir'

TBMM - Çavuşoğlu: 'Salgının olumsuz etkilerinden biri de Avrupa’da yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı gibi akımların güçlenmesidir'

TBMM - Çavuşoğlu: "Salgının olumsuz etkilerinden biri de Avrupa’da yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı gibi akımların güçlenmesidir" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sunumu - Salondaki milletvekilleriÇavuşoğlu, yapay zeka temelli uygulamaları daha fazla kullanacaklarına işaret ederek "sanal sohbet robotu Hızır uygulamasını" başlatacaklarını da duyurdu. - Avrupa'da yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığıKovid - 19 salgının olumsuz etkilerinden birinin de özellikle "Avrupa’da yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı gibi akımların güçlenmesi" olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu konudaki endişeleri BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi çok taraflı platformlarda ve ikili planda dile getirdiklerini kaydetti.
- Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesiBakan Çavuşoğlu, 2019 yılında Dışişleri Bakanlığına 4,6 milyar lira ödenek tahsis edildiğini, yıl içerisindeki toplam ödeneğin 5,1 milyar liraya ulaştığını ve 2019 yılı Kesin Hesabına göre yıl sonu harcamanın 4,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığına 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 5 milyar 786 milyon lira ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, buna ilaveten yüklendiği görevler çerçevesinde 698 milyon lirası Ulusal Ajans ve AB programlarına katılım olmak üzere AB Başkanlığı için de toplam 787 milyon lira tutarında bütçe teklifini ve Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) 2021 yılı bütçe teklifi olan 42 milyon lira ödeneği de TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun onayına sundu. Çavuşoğlu, Bakanlık bütçesinin yaklaşık yüzde 57’sinin yurtdışı teşkilatının harcamaları için kullanıldığını, yüzde 35'inin katkı payı ödemeleri ve yurt dışındaki öğretmen, okutman ve din görevlileri maaşları için harcandığını da kaydetti

Ayrımcılık Yurt Dışı Öğretmen Katkı Payı Yapay Zeka 

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