TBMM - Çavuşoğlu: (İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemi) 'Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz'
TBMM - Çavuşoğlu: (İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemi) "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemi) "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz"
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