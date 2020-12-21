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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni ziyaret etti

- TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni ziyaret etti

Şentop'un konuşması

( ÜSKÜP ) ÜSKÜP

Başkent 


- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da ziyaretlerine devam ediyor. Şentop, başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Başbakan Zoran Zaev ile görüşmesinin ardından Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni ziyaret etti.
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