TBMM Başkanı Şentop: 'Taraflı tarafsız herkes ve bütün dünya, Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği başarıyı takdir etmektedir ' - İSTANBUL
TBMM Başkanı Şentop: "Taraflı tarafsız herkes ve bütün dünya, Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği başarıyı takdir etmektedir " - İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıTBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul ’da Mekteb - i Tıbbiye - i Şahane’nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesince düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım