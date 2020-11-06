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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop, SBÜ Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katıldı - Detaylar - İSTANBUL

TBMM Başkanı Şentop, SBÜ Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katıldı - Detaylar - İSTANBUL

- Ziyaretten görüntüler - TBMM Başkanı Şentop'un salona gelişi - İstiklal MarşıİSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Mekteb - i Tıbbiye - i Şahane'nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce (SBÜ) düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katıldı.

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